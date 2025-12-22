Gli effetti economici del peggiore sistema politico del mondo

Non rifarò qui tutta la patetica storia delle norme immaginate dal governo, e in particolare dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, con il solo obiettivo di allungare l'età pensionabile senza dirlo; di come il partito di Matteo Salvini, che aveva giurato di abbassarla, abolendo la legge Fornero (peraltro da almeno due governi e tre campagne elettorali, e solo per aver continuato a cascarci i suoi elettori meriterebbero di andare in pensione a novantacinque anni); di come il sottosegretario Alfredo Mantovano e gli altri esponenti di Fratelli d'Italia al vertice dell'esecutivo, non potendo contattare Giorgia Meloni in quel momento impegnata nel fondamentale Consiglio europeo che doveva prendere una decisione sugli asset russi e il sostegno a Kyiv (ma pensa un po' le coincidenze), avessero pensato bene di sfilare le norme dalla finanziaria per infilarle in un apposito decreto, bloccato sul nascere dal Quirinale per ragioni di costituzionalità e forse anche di decoro.

gli effetti economici del peggiore sistema politico del mondo

