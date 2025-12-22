Gli effetti collaterali Stress da troppo altruismo | E la vocazione va in crisi

Burnout? Succede anche nel volontariato, con il rischio che il malessere porti i volontari ad allontanarsi dalla loro attività. Il termine burnout, ‘bruciato’, viene utilizzato per descrivere uno stato di stress cronico lavoro-correlato caratterizzato dalla sensazione di completo esaurimento delle proprie energie fisiche e mentali. Giorgia Amighetti, fresca di laurea in psicologia degli interventi clinici della sede di Brescia dell’Università Cattolica, ha provato a indagare cosa succede nel volontariato, con un questionario di 78 domande a un campione di 460 lombardi, già formati come soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

