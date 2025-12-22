Gli edifici più attesi del 2026 | c’è anche un grattacielo sdraiato ed è in Italia

Gli edifici più attesi del 2026: c’è anche un grattacielo sdraiato (ed è in Italia) Un nuovo anno sta per iniziare e, come succede spesso, porta con sé molte novità a livello architettonico. Tra le strutture più attese ci sono progetti innovativi che potrebbero ridefinire il panorama urbano, tra cui spicca un grattacielo particolarmente insolito per forma e concezione. Questi nuovi interventi testimoniano l’evoluzione del settore e la volontà di sperimentare sol

Un nuovo anno sta per iniziare e come succede spesso porta con sé tantissime novità soprattutto a livello architettonico. Il 2026 sarà l'anno in cui vedranno la luce, dopo anni di lavori e cantieri, edifici che cambieranno per sempre lo skyline delle città. Da Abu Dhabi a Madrid arrivando fino in.

