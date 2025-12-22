Gli autori dell'attentato di Bondi Beach si erano addestrati per mesi | usata bomba a pallina da tennis
I documenti dell’inchiesta rivelano che padre e figlio Akram si erano addestrati con armi da fuoco, avevano fatto sopralluoghi a Bondi e preparato l’attacco per mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi; Bondi Beach, l'autore della strage dovrà rispondere di 59 reati; Spari alla festa ebraica di Hanukkah, 15 morti. Identificati gli attentatori erano legati all'Isis; Attentato in Australia: the day after.
Bondi Beach, gli attentatori (padre e figlio) erano addestrati: la ricognizione prima della strage e il video trovato sul cellulare - trasformata in un incubo, e la sabbia di una delle spiagge più iconiche d’Australia colorata di rosso. msn.com
Le teorie del complotto sull’attentato a Bondi Beach - Subito dopo l'attacco terroristico sui social media sono diventate virali varie informazioni false che hanno cercato di negare la stessa strage ... cdt.ch
Condanniamo in modo fermo il terribile attentato terroristico avvenuto a Bondi Beach, in Australia, durante le celebrazioni della festa ebraica di Hanukkah. I due uomini, autori della strage, avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019. Siamo vicini al dolore d - facebook.com facebook
AGI) - Roma, 14 dic. - I due autori dell'attentato di Sydney erano padre e figlio. Lo riferisce la polizia locale, secondo i media australiani. x.com
