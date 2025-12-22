Gli autori dell'attentato di Bondi Beach si erano addestrati per mesi | usata bomba a pallina da tennis

I documenti dell’inchiesta rivelano che padre e figlio Akram si erano addestrati con armi da fuoco, avevano fatto sopralluoghi a Bondi e preparato l’attacco per mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

