Gli Atti Unici di ?echov arrivano sul palco del teatro Fabbri per la regia del tedesco Peter Stein
Il celebre regista tedesco Peter Stein – vincitore del Premio Le Maschere del Teatro italiano 2024 – torna a Forlì con la messa in scena di "Crisi di nervi. Tre atti unici" di Anton?echov, sul palco del Teatro Diego Fabbri venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
