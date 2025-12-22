Gli Atti Unici di ?echov arrivano sul palco del teatro Fabbri per la regia del tedesco Peter Stein

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre regista tedesco Peter Stein – vincitore del Premio Le Maschere del Teatro italiano 2024 – torna a Forlì con la messa in scena di "Crisi di nervi. Tre atti unici" di Anton?echov, sul palco del Teatro Diego Fabbri venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

gli atti unici di echov arrivano sul palco del teatro fabbri per la regia del tedesco peter stein

© Forlitoday.it - Gli "Atti Unici" di ?echov arrivano sul palco del teatro Fabbri per la regia del tedesco Peter Stein

Leggi anche: Teatro Vertigo, domenica 9 novembre gli atti unici "Il dovere del medico" e "La morsa" di Pirandello

Leggi anche: All'Epifania torna in scena il burattino più amato di sempre: sul palco del Teatro Fabbri arriva Pinocchio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Atti unici a cavallo di un secolo - Cechov Pirandello Campanile: cinque atti unici basati sull'equivoco che raccontano la società a cavallo tra '800 e '900. ecodibergamo.it

“Cechov Pirandello Campanile – Atti unici a cavallo di un secolo” a Caravaggio - Sabato 25 ottobre 2025 alle 21 al Teatro San Carlo, a Caravaggio, andrà in scena lo spettacolo “Cechov Pirandello Campanile – Atti unici a cavallo di un secolo”, con la compagnia teatrale ... bergamonews.it

Teatro/ Al Parenti Rustioni universalizza Cechov - Tre atti unici da Anton Cechov rappresenta la seconda tappa di un work in progress, che si concluderà a fine novembre a Milano con il debutto definitivo dello spettacolo. affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.