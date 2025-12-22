Aldo Sevi era un astrofilo appassionato che ha ispirato giovani allo studio del cielo. Aldo Sevi era un carissimo amico e lascerà un vuoto immenso nel nostro Gruppo astrofili Montelupo. Non ci sono parole per consolare la figlia Elisabetta, solo un grande abbraccio". Parla con il cuore Maura Tombelli annunciando la morte di un associato storico che tanto ha dato alla ’famiglia’ montelupina che vanta sempre più amanti delle stelle. Classe 1939, originario di Malmantile, Lastra a Signa, si era trasferito da tempo a Serravalle per stare accanto all’adorata figlia Elisabetta e al nipote Lorenzo. "Lo conobbi nel 1996 – ricorda la nota astronoma – durante uno degli incontri culturali organizzati dal Comune di Montelupo in biblioteca nell’ambito del progetto “Pro-Vocazione“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli astrofili piangono Aldo Sevi. Storico associato del Gruppo: "Un vero conoscitore delle stelle"

