Giustizia Minorile | un presidio che guarda al futuro
Un nuovo presidio di Giustizia Minorile per il futuro dei giovani calabresi. È stato inaugurato venerdì 19 dicembre alle ore 10:30 il nuovo centro polivalente per minori e giovani di Catanzaro, nei locali della struttura situata nei pressi dello Stadio. L’iniziativa, annessa alla comunità ministeriale del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, nasce nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON Legalità 2014-2020, gestito dal Ministero dell’Interno. Un progetto che si inserisce in un percorso più ampio di sostegno ai territori svantaggiati, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di integrazione e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
