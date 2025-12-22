Giuseppe Pitrè l' omaggio a 184 anni dalla nascita | Mostrò che la Sicilia non è periferia
E' uno dei simboli della cultura palermitana a cavallo tra Ottocento e Novecento, nonché fondatore del museo etnografico siciliano che oggi si trova alla Palazzina Cinese. L'Accademia della Lingua Siciliana ricorda Giuseppe Pitrè nel giorno della sua nascita avvenuta il 22 dicembre del 1841.Pitrè. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
PALERMO, 21 DICEMBRE 1841: NASCE GIUSEPPE PITRÈ, IL PIÙ GRANDE STUDIOSO DI TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE La sua opera monumentale "Biblioteca delle tradizioni siciliane popolari" resta la pietra miliare per la ricchezza e la vastità di in - facebook.com facebook
