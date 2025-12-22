Giuseppe Pitrè a 184 anni dalla nascita il padre del folklore siciliano

Giuseppe Pitrè, a 184 anni dalla nascita, è riconosciuto come il padre del folklore siciliano. Figura di spicco della cultura palermitana tra Ottocento e Novecento, ha lasciato un'importante eredità attraverso il suo lavoro di documentazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Fondatore del museo etnografico siciliano, oggi situato alla Palazzina Cinese, il suo contributo rimane un punto di riferimento per lo studio e la conservazione della cultura popolare siciliana.

