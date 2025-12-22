Giuseppe Pitrè a 184 anni dalla nascita il padre del folklore siciliano
Giuseppe Pitrè, a 184 anni dalla nascita, è riconosciuto come il padre del folklore siciliano. Figura di spicco della cultura palermitana tra Ottocento e Novecento, ha lasciato un'importante eredità attraverso il suo lavoro di documentazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Fondatore del museo etnografico siciliano, oggi situato alla Palazzina Cinese, il suo contributo rimane un punto di riferimento per lo studio e la conservazione della cultura popolare siciliana.
E' uno dei simboli della cultura palermitana a cavallo tra Ottocento e Novecento, nonché fondatore del museo etnografico siciliano che oggi si trova alla Palazzina Cinese. L'Accademia della Lingua Siciliana ricorda Giuseppe Pitrè nel giorno della sua nascita avvenuta il 22 dicembre del 1841.
