Giunta regionale verso l’ok a Cuomo | il sindaco di Portici prepara gli scatoloni

Tempo di lettura: < 1 minuto Fumata bianca (o quanto meno assai chiara) per la nomina ad assessore regionale in quota Pd del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, il cui ingresso nella giunta di Roberto Fico era uno dei nodi più intricati da sciogliere. A quanto apprende Anteprima24.it, Marco Sarracino, deputato Pd che si è battuto per Cuomo, l’ha avuta vinta sia sulle resistenze di una parte dei Dem sia sul muro che il M5s di Portici ha cercato di alzare per evitare la nomina dell’avversario di sempre. Si fanno già i conti su quando Cuomo dovrà dimettersi da sindaco dopo l’ingresso in giunta: si parla della fine di gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giunta Regionale in Campania. Da domani Roberto Fico incontra i rappresentanti dei partiti della coalizione di centro sinistra, Resta, sempre, il nodo dei tre nomi del Partito Democratico. #regionecampania #RobertoFico #centrosinistra #campolargo #pdcamp - facebook.com facebook