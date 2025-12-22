Giuliano Ugl | Fumata grigia sul rinnovo del contratto prossimo confronto il 15 gennaio 2026
“L'incontro di questo pomeriggio al Ministero della Salute - dichiara il segretario nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano - rappresenta un passo avanti concreto e atteso da tempo nel percorso verso il rinnovo del Ccnl della sanità privata Aiop-Aris. Abbiamo ribadito con forza un principio che per noi è irrinunciabile: non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Tutti gli operatori, indipendentemente dal comparto in cui prestano servizio, meritano pari dignità, tutele adeguate e un riconoscimento economico all'altezza della professionalità che ogni giorno garantiscono ai cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it
