Giuliani incontentabile | Bisogna crescere ancora

Un Alberto Giuliani che si gode il quarto posto, che tiene i suoi comunque sul filo del rasoio ("non sono contento di come abbiamo affrontato la partita") e che non lesina una frecciata ai rivali sul mercato. Parlando dei possibili e ormai probabili addii di Davyskiba e Sanguinetti, infatti, Giuliani si esprime così: "Il nostro grosso problema sono le tariffe telefoniche – usa l’ironia il coach di San Severino Marche – perché sono troppo basse e tutti chiamano i nostri ragazzi. Anche gli allenatori delle squadre avversarie, anche prima di partite importanti". Dopo questa stoccata il discorso si sposta sul campo: "Ovviamente siamo contenti per i tre punti e siamo contentissimi per il quarto posto, credo che all’inizio pochi avrebbero scommesso di trovarci in questa posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

