Giugliano cooperative sociali in protesta davanti al Comune | No al tetto del 25% Limita la scelta

Le cooperative sociali di Giugliano hanno manifestato questa mattina davanti al Comune, chiedendo un incontro urgente con il sindaco Diego D’Alterio. La protesta riguarda il nuovo limite del 25% che, secondo i rappresentanti, restringe eccessivamente le possibilità di scelta e di azione nel settore. La questione è ora al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.