Giugliano cooperative sociali in protesta davanti al Comune | No al tetto del 25% Limita la scelta
Le cooperative sociali di Giugliano hanno manifestato questa mattina davanti al Comune, chiedendo un incontro urgente con il sindaco Diego D’Alterio. La protesta riguarda il nuovo limite del 25% che, secondo i rappresentanti, restringe eccessivamente le possibilità di scelta e di azione nel settore. La questione è ora al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.
Cooperative sociali in protesta questa mattina all'esterno del Municipio di Giugliano. Dipendenti e operatori del terzo settore hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco di Giugliano, Diego D'Alterio. Alla base della manifestazione la richiesta di revocare la clausola del 25% del monte ore stabilita ad agosto scorso dall'amministrazione nell'accreditamento delle cooperative.
