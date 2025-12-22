Giudice Sportivo entra in diffida Cristante | Leali salta la Roma
In attesa che il 14 e 15 gennaio venga completata la sedicesima giornata di Serie A, con le quattro sfide mancanti delle formazioni impegnate in Supercoppa Italiana, il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti riguardanti i match disputati nel week end. L’ammonizione rimediata all’ Allianz Stadium contro la Juventus costa l’entrata in diffida a Bryan Cristante, che qualora dovesse subire un’ulteriore sanzione sarebbe di conseguenza squalificato. Nell’incontro con i bianconeri sono invece arrivati anche i cartellini gialli per Manu Koné e Matias Soulé, entrambi al loro primo provvedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Giudice Sportivo, terza sanzione per Cristante e Ndicka: multa per la Roma
Leggi anche: Roma, le decisioni del giudice sportivo: seconda sanzione per Wesley, prima per Tsimikas e Cristante
Giudice Sportivo, Mancini e Wesley entrano in diffida. Un turno a Koopmeiners, salta la Roma; Giudice sportivo: scatta la diffida per Maxime Leverbe; Una giornata a Jack, Esposito in diffida. E in Spezia-Pescara non ci sarà Gorgone; Giudice Sportivo, Mancini e Wesley in diffida. Fabregas squalificato e multato.
Giudice Sportivo, Cristante entra in diffida. Prima sanzione per Koné e Soulé - Il centrocampista ammonito per la quarta volta in campionato contro la Juventus, alla prossima sanzione sarà squalificato ... ilromanista.eu
Giudice Sportivo, Wesley e Mancini entrano in diffida: le decisioni - E all'indomani della fine del turno, come di consueto, la Lega ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo. ilromanista.eu
Lecce, le decisioni del giudice sportivo - LECCE – Chiusa la 15^ giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del giudice sportivo relative all’ultimo turno disputato. trnews.it
Secondo il giudice sportivo l'allenatore rossonero durante la partita ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive» - facebook.com facebook
Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.