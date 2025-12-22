In attesa che il 14 e 15 gennaio venga completata la sedicesima giornata di Serie A, con le quattro sfide mancanti delle formazioni impegnate in Supercoppa Italiana, il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti riguardanti i match disputati nel week end. L’ammonizione rimediata all’ Allianz Stadium contro la Juventus costa l’entrata in diffida a Bryan Cristante, che qualora dovesse subire un’ulteriore sanzione sarebbe di conseguenza squalificato. Nell’incontro con i bianconeri sono invece arrivati anche i cartellini gialli per Manu Koné e Matias Soulé, entrambi al loro primo provvedimento disciplinare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Giudice Sportivo, entra in diffida Cristante: Leali salta la Roma

Leggi anche: Giudice Sportivo, terza sanzione per Cristante e Ndicka: multa per la Roma

Leggi anche: Roma, le decisioni del giudice sportivo: seconda sanzione per Wesley, prima per Tsimikas e Cristante

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giudice Sportivo, Mancini e Wesley entrano in diffida. Un turno a Koopmeiners, salta la Roma; Giudice sportivo: scatta la diffida per Maxime Leverbe; Una giornata a Jack, Esposito in diffida. E in Spezia-Pescara non ci sarà Gorgone; Giudice Sportivo, Mancini e Wesley in diffida. Fabregas squalificato e multato.

Giudice Sportivo, Cristante entra in diffida. Prima sanzione per Koné e Soulé - Il centrocampista ammonito per la quarta volta in campionato contro la Juventus, alla prossima sanzione sarà squalificato ... ilromanista.eu