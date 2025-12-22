Gite fuori porta o viaggi di Natale e Capodanno con l' incubo autovelox | la mappa aggiornata dell' Agrigentino
Il refrain è già partito: “Almeno 7 milioni le persone che si metteranno in viaggio su strade e autostrade per le festività”. Anche da queste parti c'è già chi ha pianificato, approfittando della chiusura delle scuole e di qualche giorno di ferie, una gita fuori porta. Altri invece stanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Gite fuori porta, concerti e feste in ludoteca: il programma di Natale a Cesa
Leggi anche: Accordo di rete con altre scuole per organizzare gite e viaggi d’istruzione: elementi dell’accordo, delibere, gestione contabile, procedura acquisto
Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Napoli è la città italiana più economica in cui vivere secondo Time Out; Ponti 2026: tante le occasioni per vacanze nel corso dell’anno; Voglia di partire? B&B gratis per una settimana.
Pasquetta 2025, dove andare e cosa fare: eventi e mete per gite fuori porta non distanti dalla città - Il 21 aprile 2025 si celebra Pasquetta, il lunedì dell'Angelo che segue il giorno di Pasqua e che per tradizione va festeggiato in compagnia dei cari tra scampagnate, gite fuori porta, banchetti ... fanpage.it
Gite fuori porta: tre luoghi da non perdere a due passi da Novara - Dal lago alla montagna, passando per le colline novaresi, ecco alcune idee per un week end o una giornata lontano dalla città ... novaratoday.it
Gita fuori porta in autunno? Questo borgo in Emilia Romagna è la meta ideale - Questo borgo stile medievale è una delle mete perfette per una gita fuori porta: si trova in Emilia Romagna. blitzquotidiano.it
Il Lago Albano di Castel Gandolfo, tradizionale meta di gite fuori porta per i romani, custodisce un patrimonio di importanti testimonianze che raccontano il nostro passato. Ecco una #lagoalbano #castelgandolfo #villaggiodellemacine #castellinotizie - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.