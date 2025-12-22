Gisele Bündchen si è ri-sposata in gran segreto con l’istruttore di jiu-jitsu | ecco tutti i dettagli delle nozze

Gisele Bündchen inizia il secondo capitolo della sua vita sentimentale. Come svelato da Page six, la modella si è sposata con Joaquim Valente, il suo istruttore di jiu-jitsu. Per la brasiliana si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con la star della Nfl Tom Brady nel 2009. La cerimonia si è svolta lo scorso 3 dicembre, a distanza di pochi mesi dalla nascita del primo figlio della coppia. Le nozze sono state celebrate in gran segreto nella casa di Bündchen e Valente a Surfside, in Florida. Gisele e Joaquim si sono conosciuti nel 2021, quando la modella frequentava la palestra dell’istruttore di jiu-jitsu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

