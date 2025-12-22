Girone A Giana striscia finita Cittadella s’impone Il 2025 resta da urlo

GORGONZOLA (Milano) Fine della striscia positiva fatta di quattro vittorie e due pareggi: la Giana cede il passo al Cittadella, pur mantenendo il piazzamento playoff con due lunghezze di margine sulle inseguitrici. Decidono le reti nella ripresa di Cecchetto e Amatucci. Senza Akammadu, frenato da un'influenza dell'ultima ora, Espinal affida l'attacco alla coppia Gabbiani-Vitale, mentre a centrocampo Lamesta (foto) è chiamato come sempre a fare la differenza tra le linee. Al Città di Gorgonzola il primo morso è biancazzurro: Ruffini premia con un pallone al bacio l'inserimento di Colombara, ma il difensore scialacqua.

