Via libera del consiglio dei ministri al disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e il Servizio civile universale, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. «I giovani rappresentano per il governo Meloni una delle priorità ed è fondamentale saper con loro dialogare anche per individuare le misure, normative e progettuali, per rispondere sempre più efficacemente alle loro esigenze e a mitigare gli impatti dei fattori critici». Così il ministro Abodi, ilustrando il disegno di legga delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale che per la prima volta contiene una disciplina nazionale in materia di politiche in favore delle giovani generazioni, oltre a una revisione complessiva della materia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giovani e servizio civile, Abodi presenta la riforma: “Al lavoro per riformare l’intera normativa”

Leggi anche: Servizio civile, Abodi: “Opportunità di impegno civico e crescita personale”

Leggi anche: Abodi: “Nazionale? Settore tecnico da riformare”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Abodi Il Servizio civile è una opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60 mila giovani in Italia; Ddl bilancio: Abodi, a servizio civile universale 50 mln in piu'; Giovani volontari in prima linea: la Giornata del Servizio Civile a Lecco; Aree interne da rilanciare: La sfida passa dai giovani.

Ddl Giovani: Abodi, insieme organico interventi e Servizio civile universale 'smart' -2- - Il Ddl delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o piu' decreti legislativi riguardanti la ... ilsole24ore.com

Giornata Servizio civile, Abodi 'opportunità di impegno civico e crescita personale' - "Il Servizio civile si conferma un'importante opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60mila giovani in Italia e all'estero che ha radici profonde e continua a generare benefici p ... ansa.it