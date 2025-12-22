Giovani e servizio civile Abodi presenta la riforma | Al lavoro per riformare l’intera normativa
Via libera del consiglio dei ministri al disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e il Servizio civile universale, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. «I giovani rappresentano per il governo Meloni una delle priorità ed è fondamentale saper con loro dialogare anche per individuare le misure, normative e progettuali, per rispondere sempre più efficacemente alle loro esigenze e a mitigare gli impatti dei fattori critici». Così il ministro Abodi, ilustrando il disegno di legga delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale che per la prima volta contiene una disciplina nazionale in materia di politiche in favore delle giovani generazioni, oltre a una revisione complessiva della materia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
