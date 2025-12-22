Giovani Caregiver 2025 il bando va alla rete guidata dall’associazione Spazio Autismo

Bergamo. Si è concluso con successo l’iter di assegnazione del bando “Giovani Caregiver 2025”, promosso da Fondazione FACES – Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli, ATS Bergamo e Collegio dei Sindaci della provincia di Bergamo. L’iniziativa, finanziata con un contributo complessivo di 60.000 euro, ha selezionato la proposta presentata dalla rete guidata dall’ Associazione Spazio Autismo di Bergamo come maggiormente in linea con le finalità del bando. Un partenariato a cui hanno aderito diverse realtà del territorio per assicurare quell’approccio multidisciplinare richiesto da bando; coinvolte nelle attività progettuali oltre al capofila Spazio Autismo saranno le associazioni: Excelsior, Parco, Portofranco, San Paolo in Bianco e Soffia Nel Vento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

FEEDBACK DALLE SCUOLE Ringraziamo gli studenti del Liceo Tacito di Terni e la professoressa Annamaria Candeloro per aver condiviso con noi le riflessioni emerse su Vite Di Giovani Caregiver 7a edizione - FILM Into Dad's Woods - video intervista a - facebook.com facebook