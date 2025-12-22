Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di FdI
0.20 "Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo". Lo ricorda il premier Giorgia Meloni sui social. "In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie,costruendo una comunità politica solida,radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all'Italia reale".FdI "è forza centrale" nella vita nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Giorgia Meloni: "Tredici anni fa nasceva FdI. Oggi forza solida e centrale"
Leggi anche: Prato, "sparare a Giorgia Meloni": la denuncia di FdI, l'ultimo orrore
Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d'Italia; Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d'Italia; Atreju 2025, l’agenda di sabato 13 dicembre; Meloni: «FdI nasceva 13 anni fa, sembravamo controcorrente, siamo una forza centrale».
Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d'Italia - Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di cred ... tuttosport.com
Buon Compleanno FdI: Meloni celebra i 13 anni del partito: “Una sfida controcorrente, oggi forza centrale della Nazione" - Il 16 dicembre 2012, Meloni e Crosetto organizzarono la convention “Primarie delle Idee”, considerato l'atto costitutivo ... tag24.it
Meloni: «FdI nasceva 13 anni fa, sembravamo controcorrente, siamo una forza centrale» - La leader di Fratelli d'Italia: «In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida e orgogliosa» ... corriere.it
Andrea Scanzi sugli inviti della Meloni ad Atreju | Accordi e Disaccordi
Dopo il caos sul pacchetto pensioni che ha portato la maggioranza allo scontro, ieri notte Giorgia Meloni ha deciso di convocare un vertice a Palazzo Chigi per appianare le tensioni tra gli alleati e sbloccare l'iter della manovra. - facebook.com facebook
In Senato, Giorgia Meloni ha riconosciuto il problema del calo della produzione industriale, ma ha detto che riguarda tutta l’Europa, non solo l’Italia, e che lo scorso aprile si è interrotto. Come stanno davvero le cose x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.