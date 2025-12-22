Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di FdI

0.20 "Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo". Lo ricorda il premier Giorgia Meloni sui social. "In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie,costruendo una comunità politica solida,radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all'Italia reale".FdI "è forza centrale" nella vita nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

