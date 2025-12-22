Giorgia Meloni quei sondaggi… | la frase rubata per la sinistra è finita

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raggiunta l'intesa sulla manovra, che oggi approda nell'aula del Senato, la presidente del Consiglio  Giorgia Meloni si sarebbe detta rincuorata dall'ultimo sondaggio commissionato da Affariitaliani.it. La rilevazione, come riporta il Messaggero, registra l'alto gradimento degli elettori per la legge di bilancio appena chiusa: il 58,9% degli intervistati approva le misure del centrodestra. "Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più ", avrebbe detto la premier.  Intanto, però, non si sarebbe fermata, ma avrebbe già iniziato a lavorare ai dossier rimasti in sospeso. Due in particolare: il "decreto bollette" e la sanatoria edilizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

giorgia meloni quei sondaggi8230 la frase rubata per la sinistra 232 finita

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, "quei sondaggi…": la frase rubata, per la sinistra è finita

Leggi anche: “Brutte notizie per Giorgia Meloni”. Sondaggi, colpo di scena: quei numeri a sorpresa che spiazzano tutti

Leggi anche: Orrore pro-Pal contro la figlia di Giorgia Meloni: la frase shock

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

giorgia meloni quei sondaggi8230Un sondaggio dice che la manovra piace al 59% degli italiani, Meloni soddisfatta - Giorgia Meloni chiude la partita sulla manovra commentando un sondaggio per Affaritaliani. ansa.it

Atreju, il discorso di Giorgia Meloni sbanca anche sui social: 134 mila interazioni su Facebook, oltre 1,2 milioni di visualizzazioni su Instagram - I dati di engagement e visualizzazione, relativi ai principali canali digitali della presidente del Consiglio, dimostrano come l’intervento ad Atreju ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.