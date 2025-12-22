Raggiunta l'intesa sulla manovra, che oggi approda nell'aula del Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbe detta rincuorata dall'ultimo sondaggio commissionato da Affariitaliani.it. La rilevazione, come riporta il Messaggero, registra l'alto gradimento degli elettori per la legge di bilancio appena chiusa: il 58,9% degli intervistati approva le misure del centrodestra. "Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più ", avrebbe detto la premier. Intanto, però, non si sarebbe fermata, ma avrebbe già iniziato a lavorare ai dossier rimasti in sospeso. Due in particolare: il "decreto bollette" e la sanatoria edilizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, "quei sondaggi…": la frase rubata, per la sinistra è finita

