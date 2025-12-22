Giorgetti sigilla la manovra le misure su sanità e pensioni e la provocazione al Senato | Parlamenti esautorati aggiorniamo la democrazia
L’obiettivo della Manovra è principalmente uno: «Contenere per quanto possibile il livello dello spread». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in serata al Senato al termine della discussione generale sulla Legge di Bilancio 2026. «Non so se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l’Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo ». Perché, ha sottolineato ancora Giorgetti, tutto ciò che il governo Meloni sta tentando di mettere stabilmente sul tavolo è marchiato da una prudenza «non stagnante» e di cui « beneficeranno i governi del futuro, anche i vostri ». 🔗 Leggi su Open.online
