Giorgetti promuove la manovra | Soddisfatto percorso tortuoso ma arrivati in vetta

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso soddisfazione per l’andamento della manovra, definendolo un percorso complesso ma concluso positivamente. Intercettato durante la sua uscita dal Senato, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto e la fiducia nel processo di approvazione. La manovra continuerà ora il suo iter presso la Camera, con l’obiettivo di finalizzare le decisioni necessarie per l’economia nazionale.

È molto soddisfatto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intercettato dai cronisti mentre stava lasciando il Senato dove è in corso la discussione sulla manovra, in attesa della prima approvazione (poi sarà la volta dell'esame da parte della Camera). "Sono soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l'importante e arrivare in vetta, non c'è un'altra strada". Nel pomeriggio non è escluso che il ministro intervenga in Aula nel corso delle repliche. "La realtà è che non ci sono spaccature nella maggioranza o tensioni nella Lega", ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Rome o. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

