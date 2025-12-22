Giorgetti | Noi austeri? È prudenza E difende il favore ai fondi pensione resterà nella storia e la tassa sui piccoli pacchi

Ribattezza “ prudenza ” la scelta di tenere strettissimi i cordoni della borsa, che gli è valsa l’accusa giustificata d i “attuare una politica di austerità “. Difende le imbarazzanti giravolte dei giorni scorsi sulle pensioni rivendicando che “la riforma della previdenza complementare che coraggiosamente abbiamo affrontato è un tema ineludibile ed un passaggio che resterà nella storia “. Si intesta uno stanziamento “mai visto nei tempi recenti” per la sanità. E promuove la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo dall’Asia la cui invasione “costringe a chiudere” i negozi “fatti da persone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

