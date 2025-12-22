Giorgetti in Senato | Non è austerity della manovra beneficeremo in futuro Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento

Giorgetti: “Noi austeri? È prudenza”. E difende il favore ai fondi pensione (“resterà nella storia”) e la tassa sui piccoli pacchi - Il ministro dell'Economia risponde alle critiche sulla legge di bilancio e rivendica le scelte su pensioni e tassa sui pacchi dall'Asia ... ilfattoquotidiano.it

Manovra, Giorgetti al Senato “Dal Governo non austerità, ma una politica di prudenza” - Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nell'aula del Senato, dove è in corso la discussione generale sulla legge di Bilancio ... italpress.com

"PERCORSO TORTUOSO" Così il ministro dell'Economia Giorgetti definisce la strada verso l'approvazione della manovra di bilancio, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi: domani atteso il sì del Senato, domenica il testo si discute alla Camera. - facebook.com facebook

#TG2000 - La #Manovra approda al #Senato tra le polemiche #22dicembre #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV2000 @tg2000it x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.