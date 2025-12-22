Giochi di luci colori e decorazioni | a Provaglio d’Iseo la casa di Babbo Natale è una magia

Provaglio d’Iseo (Brescia), 21 dicembre 2025 – Una delle case del Natale bresciano del 2025 si trova a F antecolo di Provaglio d’Iseo in via Gramsci 53. A poche decine di metri dai vigneti della Franciacorta e da palazzi storici meravigliosi sorge una abitazione decorata da migliaia di luci e da un incredibile variazione di colori che si muovono con il sottofondo delle tradizionali carole delle feste. E spesso, nel giardino, tra renne e animali scintillanti, è possibile incontrare Babbo Natale Fiorenzo, conosciutissimo nel territorio perché da anni gestisce la friggitoria più famosa del lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

