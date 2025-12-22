gioca alle slot col postamat rubato giovane scoperto in manette

Viene sorpreso a giocare alle slot con i soldi prelevati da un postamat rubato e finisce in manette. Il tutto è accaduto alle 21 di giovedi, quando i carabinieri di Cento hanno arrestato un 26 enne, in Italia senza fissa dimora, per indebito utilizzo di carta di credito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quel pomeriggio la titolare di una sala slot di Cento si era insospettita dopo avere notato un ragazzo che, utilizzando un postamat risultato poi rubato quella mattina, aveva effettuato cinque prelievi, uno di seguito all’altro in pochissimo tempo. La segnalazione fatta dalla donna ai carabinieri della città del Guercino ha permesso alla pattuglia di raggiungere l’attività dove il ragazzo, ancora intento a giocare con i soldi ottenuti dalla transazione, è stato trovato in possesso della tessera di pagamento e di un codice fiscale intestato a una terza persona, in ordine al quale sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

