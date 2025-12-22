Gioca alle slot col postamat rubato Giovane scoperto in manette
Viene sorpreso a giocare alle slot con i soldi prelevati da un postamat rubato e finisce in manette. Il tutto è accaduto alle 21 di giovedi, quando i carabinieri di Cento hanno arrestato un 26 enne, in Italia senza fissa dimora, per indebito utilizzo di carta di credito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quel pomeriggio la titolare di una sala slot di Cento si era insospettita dopo avere notato un ragazzo che, utilizzando un postamat risultato poi rubato quella mattina, aveva effettuato cinque prelievi, uno di seguito all’altro in pochissimo tempo. La segnalazione fatta dalla donna ai carabinieri della città del Guercino ha permesso alla pattuglia di raggiungere l’attività dove il ragazzo, ancora intento a giocare con i soldi ottenuti dalla transazione, è stato trovato in possesso della tessera di pagamento e di un codice fiscale intestato a una terza persona, in ordine al quale sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Non gioca a calcio, ma a basket. Un caos totale”: Carragher distrugge il Liverpool di Slot dopo la sconfitta col Galatasaray | Video
Leggi anche: A 16 anni gioca alle slot a Fuorigrotta: maxi multa e proposta di chiusura per la sala scommesse
Gioca alle slot col postamat rubato. Giovane scoperto, in manette; Gioca alle slot con il bancomat rubato. Arrestato dai carabinieri.
Gioca alle slot col postamat rubato. Giovane scoperto, in manette - A segnalare il cliente sospetto è stata la titolare della sala. ilrestodelcarlino.it
Cento, con il bancomat rubato gioca alla sala slot. Arrestato dai carabinieri - Cento Verso le 21 di giovedì 18 dicembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26 enne, in Italia senza fissa dim ... msn.com
Ruba un bancomat, preleva i soldi e va a giocare alle slot machine: giovane nei guai x.com
Andava al bar a trangugiare alcolici o a giocare alle slot machine nelle ore in cui avrebbe dovuto sorvegliare gli alunni. E in più di venti occasioni avrebbe ingannato il Comune di Trieste, suo datore di lavoro, chiedendo permessi per visite mediche quando in r - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.