Gianni Melidoni chi era il giornalista sportivo morto a 90 anni
È morto a 90 anni Gianni Melidoni, celebre firma dello sport italiano e figura di riferimento per più generazioni di lettori. A Roma aveva costruito quasi tutta la sua vita professionale e personale, legando il suo nome alle cronache calcistiche della Capitale. I funerali si terranno martedì 23 dicembre alle 9.30, nella chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici. La carriera di Gianni Melidoni. Melidoni era entrato giovanissimo al Messaggero: a 20 anni venne assunto e, stagione dopo stagione, ne divenne una colonna. Per oltre due decenni guidò le pagine sportive fino ad arrivare a essere vicedirettore. 🔗 Leggi su Lettera43.it
