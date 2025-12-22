A pochi giorni dal Natale, l'associazione Un Ponte verso Betlemme ha completato la distribuzione dei 55 mila euro raccolti attraverso le iniziative solidali del 2025. Un gesto concreto e immediato: le donazioni non restano mai ferme, vengono subito destinate a chi ne ha bisogno. È la scelta di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Già distribuiti 55 mila euro in Terra Santa, il bilancio dell'associazione Un Ponte Verso Betlemme

