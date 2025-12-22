Ghisa insultati e picchiati sui Navigli | due arresti e un vigile con la spalla rotta

Milano, 22 dicembre 2025 – La raffica di insulti alle divise. Senza un perché. Poi l’ aggressione con spintoni e gomitate, facendo leva sulla forza del gruppo. La fuga, l’inseguimento e le manette. E un ghisa in ospedale con una spalla rotta: tornerà a lavoro a fine gennaio 2026. È da poco passata l’una di ieri, siamo in viale Gorizia. Il controllo in zona Navigli. Due agenti della polizia locale stanno svolgendo un servizio di controllo delle soste irregolari in zona Navigli, una delle mete più frequentate della movida milanese. Poco prima di piazza XXIV Maggio, la loro attenzione viene richiamata da tre ragazzi di origine nordafricana con le bottiglie in mano: guardano con insistenza i vigili e urlano “pezzi di m. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

