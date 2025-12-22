Geyser d' acqua a Nepi | Auto ha urtato una bocchetta idrica

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ingente perdita d'acqua a Nepi. Un vero e proprio geyser in via Togliatti, all'altezza dell'intersezione con via Don Sturzo. Sul posto, nella mattina di lunedì 22 dicembre, si sono portati i tecnici del pronto intervento di Talete per le operazioni di riparazione, supportati dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

