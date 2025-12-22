Geyser d' acqua a Nepi | Auto ha urtato una bocchetta idrica
Ingente perdita d'acqua a Nepi. Un vero e proprio geyser in via Togliatti, all'altezza dell'intersezione con via Don Sturzo. Sul posto, nella mattina di lunedì 22 dicembre, si sono portati i tecnici del pronto intervento di Talete per le operazioni di riparazione, supportati dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Geyser d'acqua raggiunge il terzo piano di una palazzina (video)
Leggi anche: Neonata morta nell'incidente a Volpiano, individuato e indagato il conducente del furgone che ha urtato l'auto
Monteverde: esplode una tubatura, geyser d'acqua alto oltre dieci metri - Prima un "boato" poi l'esplosione d'acqua con un vero e proprio geyser alto più di dieci metri che si è sprigionato nel cielo di Monteverde. romatoday.it
Fly Geyser, quell’attrazione nata per errore che colora il deserto del Nevada - Nel cuore del Black Rock Desert, lontano dai parchi iconici e dalle strade più battute, esiste un geyser che non dovrebbe esserci. quotidiano.net
Si rompe la conduttura: dal buco nella strada salta fuori un "geyser" d'acqua - 5 metri ha mandato in tilt questa mattina via Ungheria, la strada che collega la zona del Borgo a quella del San Carlo, nella prima periferia ovest di Osimo. corriereadriatico.it
Per le famiglie abbiamo pensato a qualcosa di speciale: la formula 2+2=3 Due adulti più due bambini (fino a 15 anni) pagano come tre. I bambini hanno lo sconto del 50% e voi vi godete la vacanza senza pensieri. Piscina con i geyser d'acqua per i più picc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.