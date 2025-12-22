Gesto di solidarietà per i pazienti la donazione di Ossoday al Day Hospital Oncologico di Mirandola

22 dic 2025

Otto nuove poltrone per il day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola grazie alla sensibilità e alla generosità di "Ossoday", iniziativa solidale promossa dal gruppo di amici e parenti di Marco Deiosso, il giovane sanfeliciano scomparso in un incidente stradale nel 2001. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

