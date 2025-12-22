Gesto di solidarietà per i pazienti la donazione di Ossoday al Day Hospital Oncologico di Mirandola

Otto nuove poltrone per il day hospital oncologico dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola grazie alla sensibilità e alla generosità di "Ossoday", iniziativa solidale promossa dal gruppo di amici e parenti di Marco Deiosso, il giovane sanfeliciano scomparso in un incidente stradale nel 2001.

