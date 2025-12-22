Un neonazista condannato che aveva cambiato sesso per evitare il carcere maschile ha ora presentato una nuova richiesta per essere riconosciuto legalmente come persona non binaria. Il tutto mentre risulta latitante da diversi mesi. Marla-Svenja Liebich, estremista di estrema destra, è ricercato da circa quattro mesi da polizia e magistratura tedesche. “Le attività di ricerca sono tuttora in corso”, ha confermato una portavoce della Procura di Halle, precisando che al momento non ci sono sviluppi. Liebich era stato condannato nel luglio 2023 – allora ancora con il nome di Sven Liebich – a un anno e sei mesi di carcere senza sospensione della pena per istigazione all’odio, diffamazione e ingiuria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, neonazista evitò carcere maschile cambiando sesso: ora in fuga e non binario

Germania, neonazista si dichiara trans per scontare la pena in un carcere femminile - Un neonazista tedesco, Sven Liebich, condannato per una serie di reati, tra cui incitamento all'odio, sconterà la pena in un carcere femminile: la storia arriva dalla Germania e sta facendo discutere ... tg24.sky.it

Germania, il caso di Marla-Svenja Liebich: neonazista si dichiara trans per andare in un carcere femminile - Secondo le regole vigenti dovrebbe andare in quella femminile, in base all'autocertificazione per la legge è una donna, ma è ... vanityfair.it

Neonazista tedesco si dichiara trans per scontare la pena in un carcere femminile: nel suo passato posizioni omofobe e transfobiche - Un neonazista tedesco, Sven Liebich, condannato per una serie di reati, tra cui incitamento all’odio, sconterà la pena in un carcere femminile: accade in Germania e sta facendo discutere l’opinione ... ilfattoquotidiano.it

