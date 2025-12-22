George Clooney ricorda la sorella Ada Zeidler scomparsa | Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso
La star premio Oscar di Good Night, and Good Luck ha condiviso un messaggio per ricordare la familiare prematuramente scomparsa negli ultimi giorni. George Clooney ha pubblicato, grazie a People, un toccante messaggio in ricordo della sorella Ada Zeidler, scomparsa a causa di un cancro a soli 65 anni. L'attore era molto legato alla sorella e il suo necrologio riporta che è scomparsa circondata dalle persone che amava. Ada Zeidler è scomparsa al St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, in Kentucky. Clooney l'ha ricordata con un tributo particolarmente emozionante, che rivela il legame con sua sorella e il rapporto stretto che avevano instaurato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
