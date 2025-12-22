Geometrie Illogiche e Caos Trasversale l' arte di Bavastrelli conquista Cracovia
Anche Messina protagonista della mostra "Dialogue of Cultures", organizzata a Cracovia (Polonia) con l'arte contemporanea italiana del pittore siciliano Francesco Bavastrelli. È stata la Galleria Most Polski di respiro internazionale ad ospitare l'esposizione. Due le opere chiave del pittore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L’Arte siciliana in Polonia con il Caos Ordinato di Francesco Bavastrelli.
