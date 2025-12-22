Genova e il Palasport incognita supermercato | dopo Esselunga si sfilano gli altri big

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tanti vincoli scoraggiano Sogegross, Coop e Unes. Ora potrebbe slittare ancora l’apertura di tutto il polo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova e il palasport incognita supermercato dopo esselunga si sfilano gli altri big

© Ilsecoloxix.it - Genova e il Palasport, incognita supermercato: dopo Esselunga si sfilano gli altri big

Leggi anche: Esselunga rinuncia al Palasport. In corsa altri due grandi marchi

Leggi anche: Palasport di Genova, intesa sui nuovi negozi. Via libera (con paletti) al supermercato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Genova e il Palasport, incognita supermercato: dopo Esselunga si sfilano gli altri big.

genova palasport incognita supermercatoGenova e il Palasport, incognita supermercato: dopo Esselunga si sfilano gli altri big - La rinuncia di Esselunga era arrivata a novembre, quando in una riunione tra azienda e sindacati erano state elencate le aperture del gruppo nel 2026 e Genova non ne aveva nessuna. ilsecoloxix.it

Palasport di Genova, intesa sui nuovi negozi. Via libera (con paletti) al supermercato - Si è conclusa nelle scorse ore il lungo confronto tra Comune, Cds (proprietaria del Palasport) e Genova sviluppo ( società che ha firmato il preliminare di compravendita per acquistare l’immobile). ilsecoloxix.it

Comune Genova, verifiche su malfunzionamento Palasport - La nuova giunta comunale di Genova guidata da Silvia Salis farà "delle verifiche per comprendere se sussistano responsabilità del venditore per il malfunzionamento o il dimensionamento degli impianti" ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.