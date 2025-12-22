Genie 2023 trama completa e come finisce | spiegazione finale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genie è un film del 2023 diretto da Sam Boyd, che va in onda stasera su La5. Si tratta del remake del film Bernard and the Genie del 1991. La trama, ambientata a New York City, vede protagonista Bernard, un workaholic, che non può partecipare al compleanno di sua figlia Eve, 12 giorni prima di Natale. Questo perché il suo capo tirannico, che poi comunque lo licenzia, lo costringe a lavorare. Sua moglie Julie non riesce più a sopportare questa situazione e decide di lasciarlo. Bernard resta solo e disperato. Trova un vecchio cofanetto di gioielli, tramite il quale per caso evoca Floria, un genio che è rimasto intrappolato lì per 2mila anni. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

genie 2023 trama completa e come finisce spiegazione finale

© Latuafonte.com - Genie (2023) trama completa e come finisce: spiegazione finale

Leggi anche: In Trappola Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023

Leggi anche: Doppio Inganno Tv8: trama e spiegazione finale del film 2023

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.