Generazione perduta Quei maschi bianchi diventati invisibili per punire i padri
Questa storia parla della generazione perduta. No, non la lost generation di Hemingway e Fitzgerald, non ci sono le illusioni sfumate della Belle Époque e corride alle cinque della sera, non c’è neppure una maledetta guerra mondiale, non ancora perlomeno. È solo la storia dei maschi bianchi americani che circa quindici anni fa si sono messi in testa di lavorare nel mondo delle professioni liberali o dell’industria culturale e sono stati cancellati dalle politiche di integrazione. Non erano neri, non erano donne, non erano omosessuali. Erano nipoti, figli e fratelli minori di un largo insieme di privilegiati e hanno pagato per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Generazione perduta. Quei maschi bianchi diventati invisibili per punire i padri.
Generazione perduta. Quei maschi bianchi diventati invisibili per punire i padri - Negli Usa le politiche inclusive, nate per proteggere le minoranze, hanno cancellato dalle professioni intellettuali chi viene visto come "razza privilegiata" ... msn.com
