Generali nel mirino in Russia | Fanil Sarvarov ucciso da un’autobomba la lunga catena di attentati dall’inizio della guerra
Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno esplosivo è esploso sotto la sua auto a Mosca. Gli investigatori hanno suggerito che l’Ucraina potrebbe essere dietro l’attacco. Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo, è morto per le ferite riportate. Si tratta della terza uccisione di un alto ufficiale militare in poco più di un anno. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin è stato immediatamente informato. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Leggi anche: Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba
Leggi anche: Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso da un autobomba a Mosca - Le indagini, l’ipotesi dei servizi ucraini e i precedenti eccellenti. policymakermag.it
Russia, chi era Fanil Sarvarov: il generale russo ucciso da un'autobomba a Mosca - Un generale russo, Fanil Sarvarov, è stato ucciso la mattina del 22 dicembre 2025 in un’esplosione sotto la sua auto nel sud di Mosca. tag24.it
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... msn.com
Salto con gli sci, Nika Prevc si prende gara-2 a Engelberg e mette nel mirino Maruyama in classifica generale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.