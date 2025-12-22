Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno esplosivo è esploso sotto la sua auto a Mosca. Gli investigatori hanno suggerito che l’Ucraina potrebbe essere dietro l’attacco. Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo, è morto per le ferite riportate. Si tratta della terza uccisione di un alto ufficiale militare in poco più di un anno. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin è stato immediatamente informato. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Generali nel mirino in Russia: Fanil Sarvarov ucciso da un’autobomba, la lunga catena di attentati dall’inizio della guerra

Leggi anche: Fanil Sarvarov, chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba

Leggi anche: Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso da un autobomba a Mosca - Le indagini, l’ipotesi dei servizi ucraini e i precedenti eccellenti. policymakermag.it