Gazzetta dello Sport | Coppa quailità

Riad – Antonio Conte sa bene cosa significa avere Roberto Baggio dalla propria parte. Ci ha giocato insieme e conosce il peso simbolico e tecnico di una figura così. Stavolta, però, il Divin Codino è idealmente schierato con il Bologna e la cosa non può lasciare del tutto indifferente il tecnico del Napoli. Come racconta Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano ci conta eccome. «La sera della finale di Coppa Italia a Roma fu Baggio a portare il trofeo al centro del campo – ricorda Italiano – e alla fine venne a complimentarsi. Sapere che ci è ancora vicino, anche qui a Riad, ci dà forza».

