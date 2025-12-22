Gaza Pizzaballa | Hamas deve accettare il piano di Trump

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Patriarcato di Gerusalemme, al termine della visita natalizia a Gaza, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha offerto la sua visione sulla situazione nella Striscia. Dopo aver trascorso il fine settimana nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, Pizzabala ha sottolineato che, allo stato attuale, non si registra una condizione di carestia. «Almeno il cibo c’è», ha dichiarato, spiegando che «dobbiamo dire che non c’è più carestia o fame. Le cose stanno arrivando. Non tutto, ma è una situazione completamente diversa rispetto a sei mesi fa». Nel corso degli incontri avuti con la popolazione locale, ha riferito, è emersa la volontà di guardare avanti: «Vogliamo parlare del futuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

