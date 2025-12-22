Gaza Medici senza frontiere Msf lancia l’allarme | Dal 2026 rischiamo di non poter operare sarebbe disastroso
Medici Senza Frontiere (Msf) ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti disposizioni di Israele che, a partire dal 2026, potrebbero impedire alle ONG di operare a Gaza. L'organizzazione avverte che la mancanza di registrazione potrebbe compromettere gravemente la risposta umanitaria nella Striscia, con conseguenze potenzialmente disastrose per la popolazione locale. La situazione richiede attenzione e dialogo per evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni.
Mfs avverte sullo stop delle attività umanitarie a Gaza dopo le nuove disposizioni di Israele sulle ong per il 2026: "Senza la registrazione compromessa la risposta umanitaria nella Striscia". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
