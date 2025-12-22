Gaza Medici senza frontiere | A rischio la nostra presenza per le regole israeliane sulle ong

“Le nuove regole israeliane sulla registrazione delle organizzazioni non governative internazionali (Ong) rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone a Gaza senza assistenza sanitaria salvavita nel 2026”. Lo scrive in una nota Medici senza frontiere (Msf), spiegando che “i nuovi requisiti rischiano di revocare la registrazione alle Ong a partire dal 1° gennaio. Questa mancata registrazione impedirebbe a organizzazioni come Msf di fornire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania”. Per questo Msf “chiede alle autorità israeliane di garantire che le Ong internazionali possano proseguire la loro risposta imparziale e indipendente a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

