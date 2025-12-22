Gaza Medici senza frontiere | A rischio la nostra presenza per le regole israeliane sulle ong
“Le nuove regole israeliane sulla registrazione delle organizzazioni non governative internazionali (Ong) rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone a Gaza senza assistenza sanitaria salvavita nel 2026”. Lo scrive in una nota Medici senza frontiere (Msf), spiegando che “i nuovi requisiti rischiano di revocare la registrazione alle Ong a partire dal 1° gennaio. Questa mancata registrazione impedirebbe a organizzazioni come Msf di fornire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania”. Per questo Msf “chiede alle autorità israeliane di garantire che le Ong internazionali possano proseguire la loro risposta imparziale e indipendente a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Salerno, mercoledì 15 ottobre al Comune la presentazione della campagna “Biscotti senza frontiere” promossa da Medici Senza Frontiere
Leggi anche: 'Colori per Gaza', evento per Medici Senza Frontiere a Pisa
Gaza: neonato morto di freddo all’ospedale Nasser supportato da MSF; La priorità (anche in inverno) è dare un rifugio alle persone della Striscia di Gaza, le parole di Medici Senza Frontiere dal campo; Gaza, Msf: A rischio la nostra presenza per le regole israeliane sulle ong. LIVE; Martina Marchiò, di medici senza frontiere: «Dobbiamo essere la voce dei palestinesi di fronte al silenzio generale.
Gaza, Medici senza frontiere: “A rischio la nostra presenza per le regole israeliane sulle ong” - "Le nuove regole israeliane sulla registrazione delle organizzazioni non governative internazionali (Ong) rischiano di lasciare centinaia di migliaia di ... lapresse.it
Gaza, allarme Msf: le nuove regole israeliane sulle ong mettono a rischio la nostra presenza - Il sistema sanitario di Gaza è ormai distrutto, e se le organizzazioni umanitarie indipendenti ed esperte perdessero la possibilità di operare, ne conseguirebbe un disastro per i palestinesi, sottolin ... ilsole24ore.com
Medici Senza Frontiere: «Nuove regole israeliane rischiano di lasciare Ong fuori da Gaza» - «Le nuove regole israeliane sulla registrazione delle organizzazioni non governative internazionali (Ong) rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone a Gaza senza assistenza sanitaria salva ... corriere.it
Tgr Rai FVG. . A Gaza «la distruzione e le morti non sono ancora terminate». La testimonianza di un'operatrice pordenonese di Medici Senza Frontiere. - facebook.com facebook
#Pizzaballa ha visitato centri medici e tende di sfollati a #Gaza City x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.