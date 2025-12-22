Garlasco | spunta una nuova impronta

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi. La posizione dell’impronta sarebbe compatibile con la famosa “traccia 33” presente sul muro, attribuita dalla procura ad Andrea Sempio. Secondo questa ricostruzione la persona che aggredì la giovane, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, e lasciando quindi l’impronta 33. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco: spunta una nuova impronta Leggi anche: Garlasco, spunta la nuova impronta di una scarpa insanguinata Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso Garlasco, spunta una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata; Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino”; Omicidio di Garlasco, nel giallo di Chiara Poggi spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale; Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi. Garlasco, la nuova impronta di scarpa insanguinata stravolge tutto. Le scale, il killer e quella mossa a sorpresa - Il giallo di Garlasco continua e spunta un nuovo elemento che potrebbe stravolgere ancora una volta tutto. affaritaliani.it

Garlasco, spunta una nuova impronta: “Scarpa insanguinata in cima alle scale, è compatibile con la traccia dell’assassino” - Delitto di Chiara Poggi, l’indiscrezione del Tg1: una traccia di suola mai analizzata sotto l’impronta 33 attribuita dalla Procura ad Andrea Sempio. ilgiorno.it

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it

Garlasco: il grosso trapano di Sempio

Caso Garlasco, spunta una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata. I dettagli choc >> https://buff.ly/IE1JfZw - facebook.com facebook

Garlasco, spunta l’impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale: «Posizione compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.