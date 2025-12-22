Garlasco Sempio trema | l’impronta di una scarpa

C’è un'impronta sul muro, la palma di una mano, la famosa impronta 33 che è uno dei tasselli delle accuse contro Andrea Sempio. E adesso un’altra impronta: quella di una scarpa, anch’essa ritrovata sulla scena del crimine. Le due impronte sono compatibili, dice ieri sera uno scoop del Tg1 sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L’anticipazione trova conferma negli ambienti investigativi. Inevitabile chiedersi come, in che modo, la traccia di un piede possa essere confrontata con quella di una mano. Ma il dato, per quanto risulta al Giornale, è certo. E si baserebbe non sulle dimensioni delle due tracce quanto dalla analisi reciproca della loro posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio trema: l’impronta di una scarpa Leggi anche: Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio» Leggi anche: Garlasco, spunta l’impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale: «Posizione compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, Sempio trema: l’impronta di una scarpa - C’è un'impronta sul muro, la palma di una mano, la famosa impronta 33 che è uno dei tasselli delle accuse contro Andrea Sempio. ilgiornale.it

Garlasco, Sempio e il suo team al Laboratorio Genomica di Roma: “Impronta 33? Siamo tranquillissimi” - È il numero dei condoni edilizi che la maggioranza propone di inserire nella legge di bilancio. ilfattoquotidiano.it

Garlasco, depositata la perizia. Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura - Con il deposito della perizia che contiene gli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati dalla gip di Pavia ... tg24.sky.it

Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

Ogni parte coinvolta nel delitto di Garlasco (difesa Sempio, difesa Stasi e legali della famiglia Poggi) ha depositato una relazione in risposta alla perizia super pertes. In una sua consulenza il genetista Marzio Capra (team Poggi) ha elencato i punti che non tor - facebook.com facebook

Caso Garlasco, dove si trovava Andrea Sempio alle 9.58 del 13 agosto 2007 mentre effettua una chiamata dal suo cellulare Quali sono i reali confini di quella cella telefonica Lo scontrino del parcheggio di Vigevano alle 10.18 lo ha fatto lui Il mio servizio p x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.