Garlasco nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio
Garlasco, nuove tracce di sangue e impronte mai analizzate sono state ritrovate vicino a quelle attribuite ad Andrea Sempio, a distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Questi elementi riaccendono l’attenzione sul caso, sollevando nuovi interrogativi sulla vicenda. La presenza di queste prove potrebbe influenzare le indagini e le eventuali responsabilità, mantenendo aperto il dibattito sulla verità dei fatti.
Nuove tracce di sangue e impronte mai analizzate spuntano ancora dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Dopo provette mescolate e gatti lasciati liberi nella villetta, per citare solo alcuni degli errori delle prime indagini, è il turno di un segno lasciato da una scarpa sporca del sangue della ragazza. La scoperta, annunciata dal Tg1, era già stata repertata dai RIS di Parma all’epoca del delitto, nel 2007, ma non fu considerata rilevante perché appariva priva di tracce ematiche visibili. Le tecniche forensi disponibili allora non evidenziarono il sangue che invece è stato rivelato dalle più moderne analisi BPA sulle foto del 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Garlasco, nuova impronta: scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer»?
Garlasco, spunta una nuova impronta: “Scarpa insanguinata in cima alle scale, è compatibile con la traccia dell’assassino” - Delitto di Chiara Poggi, l’indiscrezione del Tg1: una traccia di suola mai analizzata sotto l’impronta 33 attribuita dalla Procura ad Andrea Sempio. ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, c’è una nuova impronta: ecco con chi è compatibile - Ennesimo colpo di scena nel giallo del delitto di Garlasco: spunta una nuova impronta che sarebbe compatibile con altri elementi sul caso. newsmondo.it
Garlasco, una scia di sangue in cima alle scale: la nuova impronta che riapre domande scomode - Un dettaglio affiorato dal passato – una possibile impronta di scarpa insanguinata – rimette al centro del caso Poggi la fragile “traccia 33” e le opposte letture di accusa e difesa ... lasicilia.it
