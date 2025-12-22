garlasco nuova impronta con il sangue di chiara poggi vicino a quella attribuita ad andrea sempio

Garlasco, nuove tracce di sangue e impronte mai analizzate sono state ritrovate vicino a quelle attribuite ad Andrea Sempio, a distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Questi elementi riaccendono l’attenzione sul caso, sollevando nuovi interrogativi sulla vicenda. La presenza di queste prove potrebbe influenzare le indagini e le eventuali responsabilità, mantenendo aperto il dibattito sulla verità dei fatti.

Nuove tracce di sangue e impronte mai analizzate spuntano ancora dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Dopo provette mescolate e gatti lasciati liberi nella villetta, per citare solo alcuni degli errori delle prime indagini, è il turno di un segno lasciato da una scarpa sporca del sangue della ragazza. La scoperta, annunciata dal Tg1, era già stata repertata dai RIS di Parma all’epoca del delitto, nel 2007, ma non fu considerata rilevante perché appariva priva di tracce ematiche visibili. Le tecniche forensi disponibili allora non evidenziarono il sangue che invece è stato rivelato dalle più moderne analisi BPA sulle foto del 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it

