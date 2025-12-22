Garlasco il genetista De Stefano rompe il silenzio | Il verbale dimenticato sul Dna? L’ho consegnato io nessun giallo Perché non escludeva Stasi

È stato Francesco De Stefano a consegnare personalmente alla perita super partes Denise Albani l’appunto scritto a mano nel 2014 dove il professore ammetterebbe la comparabilità di due tracce di Dna. Lo ha rivelato lo stesso genetista, responsabile delle analisi nel processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi come assassino dell’allora fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Secondo l’ordinario di Medicina legale all’università di Genova, come aveva scritto nella sua relazione conclusiva, il materiale genetico rinvenuto sulle unghie della vittima era troppo « degradato e non comparabile ». 🔗 Leggi su Open.online

