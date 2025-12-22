Garlasco colpo di scena | spunta un’impronta insanguinata vicino a Chiara Poggi!

A Garlasco, un’impronta insanguinata è stata trovata nei pressi di Chiara Poggi, riaccendendo l’attenzione sul caso. La traccia, identificata come traccia 33, apre nuove ipotesi e spunti di riflessione sulla vicenda. Questo ritrovamento potrebbe contenere elementi utili per comprendere meglio quanto accaduto. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di questa scoperta.

Un’impronta di scarpa insanguinata riapre il misterioso caso Poggi: nuova luce sulla traccia 33. Scopri i dettagli sconvolgenti. Sembrava ormai uno dei tanti cold case destinati all’oblio, ma il delitto di Chiara Poggi torna prepotentemente alla ribalta. A distanza di quasi vent’anni da quel tragico 13 agosto 2007, un dettaglio passato inosservato potrebbe riaprire un caso che ha segnato la cronaca italiana. Parliamo di un’impronta di scarpa, insanguinata e misteriosa, individuata proprio nei pressi del corpo della giovane, in cima alle scale della villetta di via Pascoli, a Garlasco. Un segno silenzioso, ma potentissimo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Garlasco, colpo di scena: spunta un’impronta insanguinata vicino a Chiara Poggi! Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: spunta nuova impronta di scarpa insanguinata Leggi anche: Garlasco, nuova impronta: scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer»? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso Garlasco, spunta un'impronta di scarpa sulle scale: è compatibile con la traccia 33; Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi; Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine; Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo | .it. Delitto di Garlasco, c’è una nuova impronta: ecco con chi è compatibile - Ennesimo colpo di scena nel giallo del delitto di Garlasco: spunta una nuova impronta che sarebbe compatibile con altri elementi sul caso. newsmondo.it

Delitto di Garlasco, spunta l’impronta insanguinata di una scarpa: “Compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio” - Nuovo colpo di scena sul caso del delitto di Garlasco: sul luogo dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, ci sarebbe una nuova impronta di una scarpa insanguinata, che, secondo la procura di Pavia, sar ... tpi.it

Garlasco, spunta l’impronta di una scarpa insanguinata/ “È compatibile con la traccia 33 attribuita a Sempio” - Per la Procura di Pavia è compatibile con la 33 attribuita ad Andrea Sempio ... ilsussidiario.net

Garlasco, colpo di scena: spunta un’impronta insanguinata vicino a Chiara Poggi!

COLPO DI SCENA: Emanuela Orlandi era a Garlasco il giorno in cui David Rossi confidava a Fabrizio Corona di aver scoperto dove è nascosto Ettore Majorana. - facebook.com facebook

Una nuova ipotesi piomba sul caso #Garlasco x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.