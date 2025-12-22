Garlasco cena con Sempio e polemiche? Cataliotti in tv sbotta
"Queste immagini hanno suscitato un po' di polemica": il conduttore di Mattino Cinque, Francesco Vecchi, lo ha detto al suo ospite in collegamento, Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Il riferimento è al video pubblicato dal legale nelle sue storie social qualche giorno fa. Un video nel quale si vede il pool difensivo di Sempio al completo mentre è a cena. Presente anche Sempio. "Al di là di tutto legati da stima reciproca e amicizia sincera!!!", aveva scritto Cataliotti a corredo del filmato. "Era un modo per mostrarvi sereni?", ha chiesto il presentatore del talk mattutino di Canale 5 all'avvocato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
