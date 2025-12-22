Garlasco Bruzzone sull'impronta della scarpa insanguinata | Siamo oltre ogni limite la scena racconta altro

La criminologa Roberta Bruzzone a Fanpage.it sulla possibile nuova impronta ritrovata sulla scena del delitto di Garlasco: "Faccenda inquietante. Non c'è nessun elemento ad oggi in grado di cambiare la lettura di questa vicenda: ciò che condanna Stasi è che lui, di fatto, non lascia alcuna traccia del suo passaggio nel momento in cui va a scoprire il corpo di Chiara Poggi".

Garlasco, Roberta Bruzzone e il movente di Stasi: la frase di Chiara Poggi che può aver scatenato il delitto; Il caso Garlasco e l'ego ipetrofico dei vecchi e nuovi media. La vittima? Dimenticata; Cosa non torna nella perizia super partes sul DNA di Andrea Sempio: la controperizia dei legali dei Poggi; Garlasco, Roberta Bruzzone e i dubbi su Alberto Stasi nell'analisi della telefonata ai soccorsi.

Garlasco in TV, altra svolta: scoop del Tg1 sull’orma insanguinata e polemiche roventi - Una nuova impronta (compatibile con la traccia 33) sarebbe stata trovata vicino al corpo di Chiara Poggi: polemiche roventi sul profilo psicologico di Stasi ... libero.it

Garlasco, la nuova impronta spuntata nelle foto: cosa sappiamo e cosa c'entra con la numero 33 - Della traccia, messa in luce a giugno di quest’anno da un articolo del quotidiano “il Tempo” e poi da diverse trasmissioni tv, è tornato a parlare il Tg1 in relazione alla possibile nuova dinamica del ... milano.corriere.it

